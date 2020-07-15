Инвесторы "Укрбуда" в третий раз пикетировали офис "Киевгорстроя"

Инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" в третий раз собрались на пикет возле офиса "Киевгорстроя" и ФК "Житло-Капитал". Люди требуют скорейшего завершения строительства их жилья.

Об этом говорится в сюжете "24 канала".

Как известно, в декабре 2019 "Киевгорстрой" взял обязательство достроить 17 замороженных жилых комплексов "Укрбуда", а 5 завершенных объектов ввести в эксплуатацию в январе 2020 года. Впрочем, соглашение между компанией и фондом финансирования строительства жилья на 17 замороженных объектов до сих пор не подписано, а 5 объектов так и не введены в эксплуатацию.

В свою очередь, представители фонда финансирования "Житло-капитал" требуют от "Киевгорстроя" прозрачного договора, по которому "Киевгорстрой" возьмет на себя полную ответственность за завершение строительства.

"Согласно законодательству, по договору должен выступать только один застройщик, который берет на себя обязательства по достройке данного объекта и вводу в эксплуатацию, несет полную ответственность за объект перед нами и вкладчиками", - заявил директор ФК "Житло-Капитал" Егор Смелый.

По его словам, договор, который предлагает "Киевгорстрой" оставляет основным застройщиком корпорацию "Укрбуд", которая сейчас существует только де-юре, а "Киевгорстрой" входит в договор как подрядчик "Укрбуда".

"Если завтра что-то произойдет с "Укрбуд", например банкротство, то не останется застройщика, который несет ответственность. Не будет даже компании, которая согласно договору сможет ввести в эксплуатацию завершенные объекты строительства", - добавил Егор Смелый.

По подсчетам фонда финансирования, на сегодня более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

В мае 2020 года во время пресс-конференции президент призвал мэра Киева подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд".

В свою очередь, Виталий Кличко заявил, что Киев не может решить ряд вопросов, связанных с недостроями "Укрбуда". Их решение не входит в компетенцию городской власти и городского головы.

Как сообщало РБК-Украина, бывшего президента "Укрбуда" и нардепа Максима Микитася 14 мая отправили под домашний арест. В частности, Высший антикоррупционный суд изменил Микитасю меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.