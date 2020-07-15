Інвестори "Укрбуду" втретє пікетували офіс "Київміськбуду"

Інвестори житлових комплексів "Укрбуду" втретє зібралися на пікет біля офісу "Київміськбуду" і ФК "Житло-Капітал". Люди вимагають якнайшвидшого завершення будівництва житла.

Про це йдеться в сюжеті "24 каналу".

Як відомо, в грудні 2019 "Київміськбуд" взяв зобов'язання добудувати 17 заморожених житлових комплексів "Укрбуду", а 5 завершених об'єктів ввести в експлуатацію в січні 2020 року. Проте, угода між компанією та фондом фінансування будівництва на 17 заморожених об'єктів досі не підписана, а 5 закінчених об'єктів не введені в експлуатацію.

Своєю чергою, представники фонду фінансування "Житло-капітал" вимагають від "Київміськбуду" прозорого договору, за яким "Київміськбуд" візьме на себе повну відповідальність за завершення будівництва.

"Згідно із законодавством, за договором повинен виступати тільки один забудовник, який бере на себе зобов'язання по добудові даного об'єкта і введення в експлуатацію, несе повну відповідальність за об'єкт перед нами та вкладниками", - заявив директор ФК "Житло-Капітал" Єгор Сміливий.

За його словами, договір, який пропонує "Київміськбуд" залишає основним забудовником корпорацію "Укрбуд", яка зараз існує тільки де-юре, а "Київміськбуд" входить в договір як підрядник "Укрбуду".

"Якщо завтра щось станеться з"Укрбуд", наприклад банкрутство, то не залишиться забудовника, який несе відповідальність. Та не буде навіть компанії, яка згідно з договором зможе ввести в експлуатацію завершені об'єкти будівництва", - додав Єгор Сміливий.

За підрахунками фонду фінансування, на сьогодні понад 40 000 людей залишаються в заручниках цієї ситуації.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

У травні 2020 року під час прес-конференції президент закликав мера Києва приєднатися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд".

Своєю чергою, Віталій Кличко заявив, що Київ не може вирішити ряд питань, пов'язаних з недобудовами "Укрбуду". Їх рішення не входить до компетенції міської влади і міського голови.

Як повідомляло РБК-Україна, колишнього президента "Укрбуду" та нардепа Максима Микитася 14 травня відправили під домашній арешт. Зокрема, Вищий антикорупційний суд змінив Микитасю запобіжний захід з застави на цілодобовий домашній арешт.