Зеленский о ситуации с "Укрбудом": Этот вопрос решен

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Недострои "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос с недостроенными объектами строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" решен. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, достроить дома взялся "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос. на сегодня, н вечер, этот вопрос решен. Недострои будут достроены, обязательства взял на себя "Киевгорстрой", - сказал он.

Напомним, что 4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения бывшему нардепу VIII созыва Максиму Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Нацгвардия должна была получить в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева 50 апартаментов и 30 паркомест в жилом комплексе, однако в 2016–2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

По этому делу НАБУ подозревает экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и оценщика Алису Грищук. Все трое были задержаны и вскоре отпущены.

Отметим, что Микитась был президентом "Укрбуд Девелопмент". 20 сентября он сообщил о выходе из состава акционеров компании. Сегодня стало известно, что доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" купили Дикин Евгений и Василий Полевой.

По данным издания "НВ Бизнес", корпорация "Укрбуд Девелопмент" могла перейти в сферу влияния генерального директора SAGA Development Андрея Вавриша - друга главы Офиса президента Андрея Богдана.

РБК-Украина писало, что за Микитася внесли залог в размере 5,5 млн гривен.