Вкладчикам "дочки" российского банка начали выплачивать гарантированные суммы

Гарантированная сумма составляет 250 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 декабря начал возмещение средств вкладчикам признанного неплатежеспособным АО "ВТБ Банк" по первой части общего реестра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Как отметили в ФГВФЛ, выплаты средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов фонда, подключенных к автоматизированной системе выплат фонда.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "ВТБ Банк". Как отметили в НБУ, решение было принято 18 декабря 2018 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщало РБК-Украина, 27 ноября правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных. Как отметили в НБУ, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

В НБУ отмечали, что 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59 108 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц суммы в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

На сегодня гарантированная сумма возмещения по вкладам в банках-банкротах составляет 200 тыс. грн.