Вкладчикам банков-банкротов приостановили выплаты

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В период новогодних праздников компенсация выплачиваться не будет

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 13:00 28 декабря 2018 года до 09:00 3 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Как отметили в фонде, выплаты приостановлены в связи с определением Национальным банком Украины порядка работы банковской системы в период завершения 2018 года и необходимостью проведения Фондом гарантирования вкладов физических лиц технологических работ, связанных с завершением текущего года и началом нового отчетного года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2018 - начале 2019 года. Согласно графику, 30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной НБУ, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать. 2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Как сообщало РБК-Украина, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников. в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках.