Вкладникам банків-банкрутів призупинили виплати

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У період новорічних свят компенсація виплачуватися не буде

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) призупиняє виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 13:00 28 грудня 2018 року до 09:00 3 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Як зазначили в фонді, виплати призупинено у зв’язку із встановленням Національним банком України порядку роботи банківської системи період завершення 2018 року та необхідністю проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб технологічних робіт, пов’язаних із завершенням поточного року та початком нового звітного року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) наприкінці 2018 року - на початку 2019 року. Згідно з графіком, 30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної НБУ, депозитарій НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть. 2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

Як повідомляло РБК-Україна, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників. у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках.