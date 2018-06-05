ВККСУ рекомендовала назначить на должности 85 судей

У судей закончился срок полномочий

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) 5 июня 2018 года рассматривался вопрос о рекомендации для назначения на должности судей. Об этом сообщает "Судова влада України".

Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Так, решением комиссии назначено квалификационное оценивание 999 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

На сайте опубликован список судей, у которых закончился срок полномочий, рекомендованых для назначения на должности.

Напомним, ранее ВККСУ рекомендовала назначить бессрочно 95 судей.