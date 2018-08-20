ВККСУ обнародует информацию о всех кандидатурах в общественный совет международных экспертов

Комиссия призывает СМИ не спекулировать на этом процессе

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) призывает международные организации рекомендовать сильнейших кандидатов в общественный совет международных экспертов (ОСМЭ). Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

В Комиссии также призвали средства массовой информации воздержаться от распространения неправдивой информации и не спекулировать на теме конкурса в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). По информации ВККСУ, распространения некоторыми СМИ информации относительно влияния Комиссии на международные организации при определении кандидатур в ОСМЭ является дезинформацией и не соответствует действительности.

"Комиссия обнародует информацию о всех кандидатурах на сайте для возможности их широкого обсуждения и выберет в состав ОСМЭ лучших из предложенного нам перечня по критериям, определенным в законе", - отметил председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Напомним, в рамках процедуры конкурса в ВАКС уже началась работа над созданием ОСМЭ.

Как сообщил Козьяков, в общественный совет международных экспертов приглашены 15 организаций. В частности, приглашена Организация объединенных наций. Козьяков добавил, что в ОСМЭ должны быть избраны 6 кандидатов.