ВККС прекращает свои полномочия

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) заявила о прекращении полномочий нынешнего состава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение, опубликованном на сайте ВККС.

Как отмечается, полномочий нынешнего состава ВККС прекращаются из-за принятого Радой закона о судебной реформе.

"В связи с принятием Верховной радой Украины закона Украины от 16 октября 2019 № 193-ИХ "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" полномочия нынешнего состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины прекращаются", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, в течение своей деятельности ВККС провела два конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда, конкурсы в Высший антикоррупционного суда, на занятие должностей судей местных общих судов и местных административных судов.

Кроме того, был объявлен конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и его Апелляционной палаты и конкурс на должности судей апелляционных судов.

Также Комиссия провела квалификационное оценивания около 3,2 тыс. судей.

"К сожалению, не все из запланированного воплощено в жизнь. Надеемся, что новый состав Комиссии использует весь опыт и наработки своих предшественников для укрепления судебной системы и утверждению верховенства права в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября вступил в силу закон авторства президента Владимира Зеленского о судебной реформе. Законом сокращается состав Верховного суда и вводится новый порядок формирования ВККС.

16 октября народные депутаты приняли во втором чтении судебную реформу президента. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Ганьба".