ВККС припиняє свої повноваження

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) заявила про припинення повноважень нинішнього складу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення, опублікованому на сайті ВККС.

Як наголошується, повноважень нинішнього складу ВККС припиняються з-за прийнятого Радою закону про судову реформу.

"У зв'язку з прийняттям Верховною радою України закону України від 16 жовтня 2019 № 193-ЇХ "ПРО внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" повноваження нинішнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються", - підкреслюється в повідомленні

Як наголошується, протягом своєї діяльності ВККС провела два конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного суду, конкурси у Вищий антикорупційного суду, на зайняття посад суддів місцевих загальних судів та місцевих адміністративних судів.

Крім того, був оголошений конкурс у Вищий суд з питань інтелектуальної власності та його Апеляційної палати і конкурс на посади суддів апеляційних судів.

Також Комісія провела кваліфікаційне оцінювання близько 3,2 тис. суддів.

"На жаль, не все із запланованого втілено в життя. Сподіваємося, що новий склад Комісії використовує весь досвід і напрацювання своїх попередників для зміцнення судової системи та утвердження верховенства права в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада набув чинності закон авторства президента Володимира Зеленського про судову реформу. Законом скорочується складу Верховного суду і вводиться новий порядок формування ВККС.

16 жовтня народні депутати ухвалили у другому читанні судову реформу президента. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Зазначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками "Ганьба".