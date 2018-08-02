В ВККС дают до 10 месяцев на создание антикоррупционного суда

Процедурные моменты также нуждаются в несколько недель

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины может быть создан за срок до 10 месяцев. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.



"Семь месяцев мы (от 8 августа - ред.), еще месяц Высший совет правосудия, затем указ президента Украины...", - сообщил Козьяков



Он добавил, что для процедурных моментов также нужно несколько недель. Отвечая на вопрос, он предположил, что создание суда займет до 10 месяцев времени.



"Мы бы хотели, чтобы это произошло раньше", - подчеркнул он.

Напомним, что на должности судей к ВАКС претендуют 16 кандидатов на место. К участию в конкурсе к ВАКС приглашаются судьи с 5-ти летним опытом, адвокаты, ученые и работники с совокупным стажем на этих должностях в 7 лет.

Также ранее председатель ВККС Сергей Козьяков сообщил, что о намерениях принимать участие в конкурсе до антикоррупционного суда заявили более полутысячи человек.

Председатель комиссии пояснил, что по состоянию на 31 июля, конкурс кандидатов на должности судей до Высшего антикоррупционного суда еще не объявлено. Соответственно, прием документов от кандидатов еще не начато. А представления заявлений о намерениях участвовать - не имеет никаких юридических последствий.