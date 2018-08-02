У ВККС дають до 10 місяців на створення антикорупційного суду

Процедурні моменти також потребують кілька тижнів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України може бути створений за строк до 10 місяців. Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.



"Сім місяців ми (від 8 серпня - ред.), ще місяць Вища рада правосуддя, потім указ президента України...", - повідомив Козьяков



Він додав, що процедурні моменти також потребують кілька тижнів. Відповідаючи на запитання, він припустив, що створення суду займе до 10 місяців часу.



"Ми би хотіли, щоб це відбулось раніше", - підкреслив він.

Нагадаємо, що на посади суддів до ВАКС претендують 16 кандидатів на місце. До участі у конкурсі до ВАКС запрошуються судді з 5-ти річним досвідом, адвокати, науковці та працівники з сукупним стажем на цих посадах у 7 років.

Також раніше голова ВККС Сергій Козьяков повідомив, що про наміри брати участь у конкурсі до антикорупційного суду заявили понад півтисячі осіб.

Голова комісії пояснив, що станом на 31 липня, конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду ще не оголошено. Відповідно, прийом документів від кандидатів ще не розпочато. А подання заяв про наміри брати участь - не має жодних юридичних наслідків.