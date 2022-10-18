Вкидання росіян. У МЗС відреагували на інформацію про "закриття" посольств в Україні

Росіяни розповсюджуються неправдиву інформацію про закриття іноземних дипломатичних представництв в Україні, щоб посіяти паніку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка.

"Зараз відбувається багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку. Останній приклад - раптове "закриття" посольства Сербії, яке справді виїхало з Києва ще в березні", - написав Ніколенко.

Українська сторона постійно підтримує зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Поки що жодна установа - США, Великої Британії, Канади та ЄС - не повідомляла про наміри виїхати за межі української території, зазначив він.

"Ми дуже цінуємо, що іноземні дипломати залишаються разом з українцями цього непростого часу. Ми вдячні їм за це", - додав прес-секретар МЗС.

Крім того, Ніколенко наголосив, що ситуація з безпекою в нашій країні постійно змінюється. Тому з інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни відновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України.

Також, за словами представника Міністерства закордонних справ, тиждень тому російські війська влучили в дві дипломатичні установи у Києві, завдавши руйнування їхнім будинкам.

"Закликаємо іноземних дипломатів, як і українців, не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриттях, коли виникає небезпека", - підсумував він.