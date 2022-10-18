Вбросы россиян. В МИД отреагировали на информацию о "закрытии" посольств в Украине

Россияне распространяются ложную информацию о закрытии иностранных дипломатических представительств в Украине, чтобы посеять панику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В большинстве случаев их делают российские источники для того, чтобы посеять панику. Последний пример - внезапное "закрытие" посольства Сербии, действительно выехавшего из Киева еще в марте", - написал Николенко.

Украинская сторона постоянно поддерживает связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады и ЕС - не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории, отметил он.

"Мы очень ценим, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это", - добавил пресс-секретарь МИД.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что ситуация с безопасностью в нашей стране постоянно меняется. Поэтому с интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины.

Также, по словам представителя Министерства иностранных дел, неделю назад российские войска попали по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.

"Призываем иностранных дипломатов, равно как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность", - подытожил он.