Явка превысила 50% в трех областях, - ЦИК

Наибольшая явка избирателей во втором туре в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что по состоянию на 15:00, во всех округах проголосовали 45,26% людей.

"Среди лидеров у нас три региона. Это Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области , где явка уже превысила 50%", - заявила Бернацкая.

По ее словам, на западных участках сохраняется невысокая активность избирателей.

"Те области, где явка еще не высокая - это Закарпатская (29%) и Ивано-Франковская области (37%). Мы надеемся, что после празднования религиозных праздников явка увеличится по всей Украине. Надеемся, что явка даже, возможно, превысит явку в первом туре", - добавила она.

Добавим, явка на выборах во втором туре по состоянию на 15:00 превышает явку в первом туре выборов. Тогда явка составила 45,08% избирателей. Наибольшее количество избирателей было в Запорожской области. Ранее в комментарии РБК-Украина Бернацкая сообщила, что явка избирателей должна вырасти на участках во второй половине дня из-за того, что украинцы начали день в церкви. По ее словам, в ЦИК прогнозируют высокую явку во время второго тура выборов.

РБК-Украина сообщало, что голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР, Монголии, Малазии, Шанхае, в республике Сингапур, посольстве Украины во Вьетнаме, в королевстве Тайланд, Казахстане и Киргизській республике.