ЦИК назвал явку избирателей на выборах в территориальных общинах

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что явка избирателей на голосовании по децентрализации составляла от 30% до 70%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Так, в 20 часов 22 декабря 2019 года завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТГ) и соответствующих сельских, поселковых, городского голов.

После обобщения предварительной информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию от территориальных избирательных комиссий, известно, что лидерами по явке избирателей на 20 часов стали такие объединенные территориальные общины:

Сошичненська сельская ОТГ Камень-Каширского района Волынской области, где явка избирателей составила 69,6%;

Сахновецкая сельская ОТГ Староконстантиновского района Хмельницкой области - 67,7%;

Староселецкая сельская ОТГ Коростышевского района Житомирской области - 67%;

Великобудищанская сельская ОТГ Гадячского района Полтавской области - 67 %;

Йосипивская сельская ОТГ Новомиргородского района Кировоградской области - 65%

Низкая явка избирателей зафиксирована в таких ОТГ:

Пасичнянская сельская ОТГ Надвирнянского района Ивано-Франковской области - 29,98%;

Куриловская сельская ОТГ Купянского района Харьковской области - 32,5%;

Тернуватский поселковый ОТГ Новониколаевского района Запорожской области - 36,2 %.

Напомним, Комитет по вопросам государственной власти инициировал внеочередное заседание для поторного рассмотрения законопроекта об изменении в Конституцию по вопросу децентрализации.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины в пятницу, 20 декабря, планировала рассмотреть законопроект №2598 об изменениях в Конституцию по вопросу децентрализации. В парламентском комитете собирали необходимые подписи для того, чтобы законопроект рассматривался в зале.