ЦИК назвал явку избирателей на выборах в территориальных общинах

Явка избирателей на голосовании по децентрализации составляла от 30% до 70%
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что явка избирателей на голосовании по децентрализации составляла от 30% до 70%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
Так, в 20 часов 22 декабря 2019 года завершилось голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТГ) и соответствующих сельских, поселковых, городского голов.
После обобщения предварительной информации, поступившей в Центральную избирательную комиссию от территориальных избирательных комиссий, известно, что лидерами по явке избирателей на 20 часов стали такие объединенные территориальные общины:
Сошичненська сельская ОТГ Камень-Каширского района Волынской области, где явка избирателей составила 69,6%;
Низкая явка избирателей зафиксирована в таких ОТГ:
Напомним, Комитет по вопросам государственной власти инициировал внеочередное заседание для поторного рассмотрения законопроекта об изменении в Конституцию по вопросу децентрализации.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины в пятницу, 20 декабря, планировала рассмотреть законопроект №2598 об изменениях в Конституцию по вопросу децентрализации. В парламентском комитете собирали необходимые подписи для того, чтобы законопроект рассматривался в зале.