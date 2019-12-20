Комитет по вопросам госвласти поддержал законопроект о децентрализации

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Во время прошлого заседания не хватило голосов

Комитет по вопросам государственной власти инициировал внеочередное заседание для поторного рассмотрения законопроекта об изменениях в Конституцию в вопросе децентрализации. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на прошлом заседании комитета в поддержку законопроекта №2598 не хватило голосов из-за отсутствия народных депутатов.

"Решили принять решение рекомендовать комитету по вопросам правовой политики рекомендовать Верховной раде внести законопроект в повестку дня и отправить в КСУ. Дело в том, что в среду этот вопрос рассматривался поздно, и 4-5 человек просто не приняли участие в голосовании. Для них это важно. Они инициировали сбор подписей и внеочередное заседание. Мы это решение приняли", - заявил Корниенко.

Напомним, в среду, 18 декабря, комитет по вопросам государственной власти не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Решение поддержали 11 членов комитета из 28. Во время голосования отсутствовали 6 нардепов.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины в пятницу, 20 декабря, планирует рассмотреть законопроект №2598 об изменениях в Конституцию в вопросе децентрализации. В парламентском комитете собирали необходимые подписи для того, чтобы законопроект рассматривался в зале.