Визовый бан для россиян: что рекомендует Еврокомиссия

Несмотря на повышенные риски безопасности, консульствам ЕС в России рекомендуется тщательно и тщательно проверять заявления на получение визы от российских граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской Комиссии.
Рекомендации Еврокомиссии появились после того, как сегодня Рада приняла решение о прекращении действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, что дает государствам-членам большую свободу действий и более тщательный контроль при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан. Итак консульствам предлагается:
ЕС останется открытым для заявителей на получение российской визы, которые путешествуют с жизненно важными целями, в частности, в частности, для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.
Напомним, что Рада ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.
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