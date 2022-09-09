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Визовый бан для россиян: что рекомендует Еврокомиссия

Фото: Визовый бан для россиян: что рекомендует Еврокомиссия (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Несмотря на повышенные риски безопасности, консульствам ЕС в России рекомендуется тщательно и тщательно проверять заявления на получение визы от российских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской Комиссии.

Рекомендации Еврокомиссии появились после того, как сегодня Рада приняла решение о прекращении действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, что дает государствам-членам большую свободу действий и более тщательный контроль при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан. Итак консульствам предлагается:

  • Отменить приоритет второстепенных поездок: консульствам следует отдавать меньший приоритет заявителям, которые не имеют существенной причины для поездки, например, туристам, при назначении визовых встреч;
  • Продлить срок рассмотрения заявлений на получение визы: консульствам может понадобиться до 45 дней для принятия решения относительно заявлений на получение визы (на 15 дней в обычных случаях), чтобы обеспечить более тщательную проверку заявлений, поданных россиянами;
  • Запрашивать дополнительные подтверждающие документы: консульства государств-членов могут требовать дополнительных документов, кроме стандартного списка, чтобы обеспечить высокий уровень проверки, в частности в случаях возможных угроз общественному порядку, общественному порядку и международным отношениям;
  • Усилить контроль за заявлениями на получение визы и существующими визами;
  • Пересмотреть действительные краткосрочные визы, уже выданные гражданам России;
  • Воздерживаться от выдачи многократных виз.

ЕС останется открытым для заявителей на получение российской визы, которые путешествуют с жизненно важными целями, в частности, в частности, для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Напомним, что Рада ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

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