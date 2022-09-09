Візовий бан для росіян: що рекомендує Єврокомісія

Зважаючи на підвищені ризики безпеки, консульствам ЄС в Росії рекомендується ретельно та ретельно перевіряти заяви на отримання візи від російських громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської Комісії.
Рекомендації Єврокомісії з'явилися після того, як сьогодні Рада прийняла рішення про припинення дії Угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією, що дає державам-членам більшу свободу дій та ретельніший контроль при розгляді заяв на отримання короткострокової візи від російських громадян. Отже консульствам пропонується:
ЄС залишиться відкритим для заявників на отримання російської візи, які подорожують із життєво важливими цілями, зокрема, зокрема, для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.
Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ.
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