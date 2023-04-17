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Зізнання "вагнерівців" у вбивстві дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевірку

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 20:20
Зізнання "вагнерівців" у вбивстві дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевірку Фото: Офіс генпрокурора почав перевіряти заяви "вагнерівців" про вбивства українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК "Вагнера" про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОГП.

У відомстві нагадали, що сьогодні, 17 квітня, у мережі почали поширювати інтерв'ю "вагнерівців", під час якого вони розповіли про вбивство цивільних та полонених в Україні.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку", - зазначають правоохоронці.

Також в ОГП наголошують, що здійснюють процесуальне керівництво у справах, пов'язаних з діями представників ПВК, які воюють на боці Росії.

Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів.

Про підозру вже повідомили керівнику ПВК "Вагнера" та керівнику одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність.

Нагадаємо, засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін оприлюднив інтерв'ю з колишніми "вагнерівцями". Зокрема, вони стверджували, що розстріляли понад 20 українських дітей на Донеччині.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв, що Україна знайде всіх причетних до таких жахливих злочинів.

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ПВК Вагнера Війна Росії проти України Вагнерівці Офіс Генпрокурора
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