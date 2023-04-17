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Признания "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора начал проверку

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Киев, Понедельник 17 апреля 2023 20:20
Признания "вагнеровцев" в убийстве детей: Офис генпрокурора начал проверку Фото: Офис генпрокурора начал проверять заявления "вагнеровцев" об убийствах украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Офис генерального прокурора начал проверять заявления участников ЧВК "Вагнера" о том, что они убивали мирных украинцев, в том числе детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.

В ведомстве напомнили, что сегодня, 17 апреля, в сети начали распространять интервью "вагнеровцев", во время которого они рассказали об убийстве гражданских и пленных в Украине.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка", - отмечают правоохранители.

Также в ОГП подчеркивают, что осуществляют процессуальное руководство в делах, которые связаны с действиями представителей ЧВК, которые воюют на стороне России.

Их проверяют на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений.

О подозрении уже сообщили руководителю ЧВК “Вагнера” и руководителю одного из подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность.

Напомним, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обнародовал интервью с бывшими "вагнеровцами". В частности, они утверждали, что расстреляли более 20 украинских детей в Донецкой области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что Украина найдет всех причастных к таким ужасным преступлениям.

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