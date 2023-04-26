Визнання помилок є великою мужністю, - Подоляк про резолюцію США щодо перемоги України
Резолюція Палати представників США є проявом великої мужністі, оскільки демонструє визнання своїх минулих помилок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Потрібна велика мужність, щоб відкрито визнати помилки минулого. Резолюція Палати представників є однозначною: Сполучені Штати, на жаль, разом з іншими західними країнами заохочували Україну відмовитися від ядерної та іншої зброї для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні під гарантіями. Це була помилкова політика, яка була неправильно інтерпретована агресором і призвела до великої війни в Європі", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, єдиним способом забезпечити безпеку в Європі є:
- повернення поваги до міжнародного права;
- повернення окупованих територій Україні;
- притягнення до відповідальності воєнних злочинців;
- повноправне членство України в НАТО.
Резолюція США щодо перемоги України у війні
Нижня Палата представників США, у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі, представила двопартійний проєкт резолюції щодо умов перемоги України у війні з Росією.
В документі зазначається, що політика США спрямована на перемогу нашої країни й відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Також проєкт закріплює, що США та їх союзники повинні гарантувати
- виплату Росією репарацій Україні;
- допомогу світової спільноти у відновлені України;
- притягнення керівництва РФ до відповідальності за загарбницьку війну;
- відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.
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