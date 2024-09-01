Визнання особи недієздатною під час війни: як оформити опіку для відстрочки

Опіка й догляд за батьками з інвалідністю можуть стати підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу. При цьому основні правові норми щодо процедури визнання особи недієздатною в Україні залишаються незмінними навіть під час війни.

РБК-Україна розпитало адвоката АБ "Романа Сацика" Ярослава Хлівного , з якою метою встановлюється опіка над особою та що для цього потрібно.

Основне про встановлення опіки в Україні

За словами експерта, опіка встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки.

"Таким чином, опіка може бути встановлена над недієздатною особою, яка внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними", - уточнив він.

Адвокат додав, що для оформлення опіки над батьками наявність групи інвалідності не є визначним фактором.

Натомість важливою є наявність стійкого психічного захворювання, на підставі якого особу можна визнати недієздатною та призначити їй опікуна.

Що потрібно для встановлення опіки

Відповідно до положення статті 39 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

При цьому процедура визнання особи недієздатною складається з таких пунктів:

збір документів для звернення до суду

безпосереднє звернення до суду із заявою про визнання особи недієздатною

проведення судової експертизи в межах справи

отримання судового рішення

"У поданій заяві слід висвітлити всі обставини справи та особливо звернути увагу на стійке психічне захворювання особи, яку слід визнати недієздатною. Окрім того, слід ініціювати питання проведення психіатричної експертизи, яка підтвердить стан особи. В ході розгляду справи суд оцінює надані заявником докази та враховує висновки органів опіки та експертного центру", - підсумував Хлівний.