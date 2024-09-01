Признание человека недееспособным во время войны: как оформить опеку для отсрочки

Опека и уход за родителями с инвалидностью могут послужить основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу. При этом основные правовые нормы процедуры признания человека недееспособным в Украине остаются неизменными даже во время войны.

РБК-Украина расспросило адвоката АБ "Романа Сацика" Ярослава Хливного , с какой целью устанавливается опека над человеком и что для этого нужно.

Основное об установлении опеки в Украине

По словам эксперта, опека устанавливается с целью обеспечения личных неимущественных и имущественных прав и интересов совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности.

"Таким образом, опека может быть установлена над недееспособным лицом, которое вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способно осознавать значение своих действий и (или) управлять ими", - уточнил он.

Адвокат добавил, что для оформления опеки над родителями наличие группы инвалидности не является определяющим фактором.

Однако важным является наличие стойкого психического заболевания, на основании которого человека можно признать недееспособным и назначить ему опекуна.

Что нужно для установления опеки

Согласно положению статьи 39 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если оно вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способно осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

При этом процедура признания человека недееспособным состоит из следующих пунктов:

сбор документов для обращения в суд

непосредственное обращение в суд с заявлением о признании лица недееспособным

проведение судебной экспертизы в рамках дела

получение судебного решения

"В поданном заявлении следует осветить все обстоятельства дела и особо обратить внимание на стойкое психическое заболевание человека, которого следует признать недееспособным. Кроме того, следует инициировать вопрос проведения психиатрической экспертизы, которая подтвердит состояние человека. В ходе рассмотрения дела суд оценивает предоставленные заявителем доказательства и учитывает выводы органов опеки и экспертного центра", - подытожил Хливный.