Визнання Криму російським буде бомбою уповільненої дії, - президент Литви

Він підкреслив, що позиція Європи щодо Криму гранично ясна.

"Якщо ми зробимо те, що пропонується (Вашингтоном - ред.), і визнаємо Крим де-юре російським, це буде бомба сповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час. Ось де червоні лінії, щоб їх не перетнути", - заявив Науседа.

Президент додав, що насамперед про такі пропозиції треба питати саму Україну, яка зазнала нападу.

"Тому що це країна, яка зазнала найжорстокіших втрат, де постраждало багато людей, людей, які не брали участі в бойових діях. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. То хіба в них немає права сказати дуже важливе слово про те, що вони думають про ці пропозиції?" - зазначив Науседа.

Він додав, що позиція президента України Володимира Зеленського аналогічна і Литва її підтримує.

"Я його (Зеленського - ред.) прекрасно розумію. Я розумію, що тільки така позиція буде зрозуміла українському народу. Він так сказав - я чув це від президента Зеленського і прекрасно його розумію", - розповів глава литовської держави.