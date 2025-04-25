Признание Крыма российским будет бомбой замедленного действия, - президент Литвы

Он подчеркнул, что позиция Европы касательно Крыма предельно ясна.

"Если мы сделаем то, что предлагается (Вашингтоном - ред.), и признаем Крым де-юре российским, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время. Вот где красные линии, чтобы их не пересечь", - заявил Науседа.

Президент добавил, что в первую очередь о таких предложениях надо спрашивать саму Украину, которая подверглась нападению.

"Потому что это страна, которая понесла самые жестокие потери, где пострадало много людей, людей, которые не принимали участия в боевых действиях. Инфраструктура разрушена, экономика уничтожена. Так разве у них нет права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях?" - отметил Науседа.

Он добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского аналогична и Литва ее поддерживает.

"Я его (Зеленского - ред.) прекрасно понимаю. Я понимаю, что только такая позиция будет понятна украинскому народу. Он так сказал - я слышал это от президента Зеленского и прекрасно его понимаю", - рассказал глава литовского государства.