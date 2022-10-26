ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Визнали удар "Нептуном" у некролозі. РосЗМІ дізналися імена вже сімьох моряків "Москви"

Новость на русском →
Україна, Середа 26 жовтня 2022 11:43
Визнали удар "Нептуном" у некролозі. РосЗМІ дізналися імена вже сімьох моряків "Москви" Фото: у РФ визнали удар "Нептуном", названо 7 загиблих моряків (twitter com osinttechnical)
Автор: Наталія Гурковська

Журналісти дізналися ім'я ще одного загиблого моряка з "Москви", що затонула, він став шостим моряком з крейсера, про якого вдалося дізнатися. При цьому в некролозі, попри версію Кремля про пожежу, місцева влада вказала удар ракетами "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можем объяснить".

Так, про моряка Володимира Ковальова згадали як про члена екіпажу "Москви" односельці ліквідованого окупанта. Відбулося це під час заходу "День Білих Журавлів", проведеного 25 жовтня Меліхівським культурно-освітнім центром (Ростовська область).

Зокрема, автори повідомлення про Ковальова проігнорували офіційну версію Міноборони РФ про те, що крейсер затонув через пожежу та детонацію боєкомплекту. Вони написали, що крейсер затонув після влучення українських ракет "Нептун".

Раніше Telegram-канал "Можем объяснить" з'ясував ім'я одного із загиблих на "Москві" - це мічман Дмитро Череміскін. Відомо і ще про кілька жертв трагедії: старшого мічмана Івана Вахрушева, матросів-строковиків Леоніда Савіна, Івана Франтіна, Єгора Шкребця, а також капітана-лейтенанта Валерія Криворога.

Як повідомлялось, ЗСУ вдарили по крейсеру "Москва" двома ракетами "Нептун".

При цьому російське Міністерство оборони включило екіпаж затонулого крейсера "Москва", який знищили ЗСУ, до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

До того ж Міноборони РФ визнало загибель лише одного члена екіпажу, а ще 27 оголосило зниклими безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ