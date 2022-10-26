Признали удар "Нептуном" в некрологе. РосСМИ узнали имена уже семи моряков "Москвы"
Журналисты узнали имя еще одного погибшего моряка с затонувшей "Москвы", он стал шестым моряком с крейсера, о котором удалось узнать. При этом в некрологе, несмотря на версию Кремля о пожаре, местные власти указали удар ракетами "Нептун".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".
Так, о моряке Владимире Ковалеве упомянули как о члене экипажа "Москвы" односельчане ликвидированного оккупанта. Произошло это во время мероприятия "День Белых Журавлей", проведенного 25 октября Мелиховским культурно-просветительным центром (Ростовская область).
В частности, авторы сообщения о Ковалеве проигнорировали официальную версию Минобороны РФ о том, что крейсер затонул из-за пожара и детонации боекомплекта. Они написали, что крейсер затонул после попадания украинских ракет "Нептун".
Ранее Telegram-канал "Можем объяснить" выяснил имя одного из погибших на "Москве" - это мичман Дмитрий Черемискин. Известно и еще о нескольких жертвах трагедии: старшем мичмане Иване Вахрушеве, матросах-срочниках Леониде Савине, Иване Франтине, Егоре Шкребце, а также капитан-лейтенанте Валерии Кривороге.
При этом Минобороны РФ признало гибель только одного члена экипажа, а еще 27 объявило пропавшими без вести.
Как сообщалось, ВСУ ударили по крейсеру "Москва" двумя ракетами "Нептун".
При этом российское Министерство обороны включило уничтоживший ВСУ экипаж затонувшего крейсера "Москва" в перечень "участников специальной военной операции". При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.
К тому же Минобороны РФ признало гибель только одного члена экипажа, а еще 27 объявило пропавшими без вести.
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