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Визначать подальший перебіг подій. Наступні три місяці будуть дуже активними, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи будуть наступні три місяці війни визначальними.

За його словами, мова не лише про Донецьку та Луганську області, а й про всі напрямки.

"Абсолютно всюди", - наголосив керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов зазначив, що Росія не готова до ведення довготривалої війни проти України, адже її ресурсі обмежені.

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