Определят дальнейший ход событий. Следующие три месяца будут очень активными, - Буданов

В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейший ход событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки" .

"Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, будут ли следующие три месяца войны определяющими.

По его словам, речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и обо всех направлениях.

"Абсолютно повсюду", - подчеркнул руководитель ГУР.