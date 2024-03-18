Без візитів до ТЦК і в планах бронь. Для чого потрібен реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг"

Одним із ключових питань, які має вирішити "Оберіг", є запобігання корупції.

"Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом", - заявили в Міноборони.

Що таке реєстр "Оберіг"?

"Оберіг" - це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Він збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку. При цьому раніше уся ця інформація зберігалась здебільшого у паперових картках в ТЦК. Тому ці дані можна було легко "загубити" або втратити. "Оберіг" же має запобігти таким випадкам.

Яка інформація міститься в реєстрі?

"Оберіг" міститиме таку інформацію:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані, податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоров'я;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Які результати від роботи реєстру "Оберіг"?

Працівники ТЦК і треті особи не можуть вносити непідтверджену інформацію до

реєстру.

За три тижні взаємодії реєстру з Державною прикордонною службою прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.

3 баз даних ТЦК та СП прибрали дублі та неактуальну інформацію.

Як захищений реєстр "Оберіг"?

Реєстр отримав атестат відповідності, а кожна дія завіряється кваліфікованим електронним підписом.

Доступ не є публічним - його мають лише визначені законом структури.

Які послуги будуть запущені на базі реєстру?

Послуга електронного бронювання військовозобовʼязаних громадян.

Електронний військовий обліковий документ (військовий квиток). Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина - де він стоїть на обліку, чи придатний до служби.

Е-реєстр військовозобов'язаних

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Раніше реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" уже приєднали до Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Повний розбір нового закону та що він змінює - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Докладніше про "Оберіг", про те, як він працює і як вплине на мобілізацію, - у матеріалі РБК-Україна.

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