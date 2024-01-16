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Рада прийняла законопроект щодо Е-реєстру військовозобов'язаних

Україна, Вівторок 16 січня 2024 14:52
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Рада прийняла законопроект щодо Е-реєстру військовозобов'язаних Фото: Рада прийняла законопроект щодо Е-реєстру військовозобов'язаних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рада прийняла законопроект №10062 щодо цифровізації армії 16 січня.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому", - написав він.

За словами нардепа, "за" проголосували 249 нардепів.

Рада прийняла законопроект щодо Е-реєстру військовозобов'язаних

Що відомо про Е-реєстр?

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада сьогодні розглядатиме законопроект про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне набуття статусу УБД. Документ, за задумом його укладачів, розблокує цифровізацію української армії і дозволить їй діяти мобільніше.

Зокрема, Єдиний реєстр є електронною інформаційною системою для збирання, зберігання, обробки та використання даних, створеною для забезпечення військового обліку громадян України. Формально реєстр запустили ще у березні 2022 року, але без повної бази. Детальніше - в матеріалі.

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