Без визитов в ТЦК и в планах бронь. Для чего нужен реестр военнообязанных "Оберіг"

Реестр военнообязанных "Оберіг" должен уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора, а также сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Одним из ключевых вопросов, которые должен решить "Оберіг", является предотвращение коррупции.
"Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", - заявили в Минобороны.
"Оберіг" - это единственный электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Он собирает, хранит и обрабатывает данные военного учета. При этом ранее вся эта информация хранилась в основном в бумажных карточках в ТЦК. Поэтому эти данные можно было легко "потерять" или потерять. "Оберіг" же должен предотвратить такие случаи.
Работники ТЦК и третьи лица не могут вносить неподтвержденную информацию в
реестра.
За три недели взаимодействия реестра с Государственной пограничной службой пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов.
3 базы данных ТЦК и СП убрали дубли и неактуальную информацию.
Реестр получил аттестат соответствия, а каждое действие заверяется квалифицированной электронной подписью.
Доступ не публичный - его имеют лишь определенные законом структуры.
Услуга электронного бронирования военнообязанных граждан.
Электронный военный учетный документ (военный билет). Это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина - где он стоит на учете или пригоден к службе.
Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии.
Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Ранее реестр военнообязанных "Оберіг" уже присоединили к Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе.
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