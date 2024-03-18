Без визитов в ТЦК и в планах бронь. Для чего нужен реестр военнообязанных "Оберіг"

Одним из ключевых вопросов, которые должен решить "Оберіг", является предотвращение коррупции.

"Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью", - заявили в Минобороны.

Что такое реестр "Оберіг"?

"Оберіг" - это единственный электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Он собирает, хранит и обрабатывает данные военного учета. При этом ранее вся эта информация хранилась в основном в бумажных карточках в ТЦК. Поэтому эти данные можно было легко "потерять" или потерять. "Оберіг" же должен предотвратить такие случаи.

Какая информация содержится в реестре?

"Оберіг" будет содержать следующую информацию:

ФИО, дата рождения, пол;

паспортные данные; налоговый номер;

место жительства;

семейное положение, сведения о членах семьи;

сведения об образовании, специализации;

состояние здоровья;

место работы;

сведения о судимости, уголовной ответственности.

Какие результаты от работы реестра "Оберіг"?

Работники ТЦК и третьи лица не могут вносить неподтвержденную информацию в

реестра.

За три недели взаимодействия реестра с Государственной пограничной службой пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов.

3 базы данных ТЦК и СП убрали дубли и неактуальную информацию.

Как защищен реестр "Оберіг"?

Реестр получил аттестат соответствия, а каждое действие заверяется квалифицированной электронной подписью.

Доступ не публичный - его имеют лишь определенные законом структуры.

Какие услуги будут запущены на базе реестра?

Услуга электронного бронирования военнообязанных граждан.

Электронный военный учетный документ (военный билет). Это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина - где он стоит на учете или пригоден к службе.

Е-реестр военнообязанных

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии.

Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Ранее реестр военнообязанных "Оберіг" уже присоединили к Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе.

Полный разбор нового закона и что он изменяет – читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее про "Оберіг", о том, как он работает и как повлияет на мобилизацию, - в материале РБК-Украина.

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