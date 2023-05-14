Візити продовжуються. Зеленський їде до Франції, - ЗМІ

"Президент України Володимир Зеленський очікується сьогодні в Парижі після відвідин Риму в суботу і Німеччини сьогодні", - повідомили джерела видання.

Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа до кінця сьогоднішнього дня.

За даними Le Figaro, Зеленський приземлиться рано ввечері на авіабазі Велізі Віллакубле. Його зустрічатимуть прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн і міністр закордонних справ Катрін Колонна.

У понеділок вранці, 15 травня, у Версальському замку Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, що це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у лютому цього року Зеленський відвідував Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України перебуває з першим із початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки – читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому ще вчора перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що Зеленський заявляв, що одна з цілей його візиту до країн Європи - робота над створенням коаліції винищувачів.

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