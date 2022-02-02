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После визита Джонсона в Украину. Британия перехватила 4 самолета РФ

Автор: Юлия Бойко

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании перехватили четыре российских бомбардировщика. Они приближались к зоне интересов Лондона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня истребители "Тайфун" и заправщик Voyager "были атакованы неопознанным самолетом, приближавшимся к зоне интересов Великобритании".

"Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета типа "Медведь" (Ту-95, - ред.),", - сообщил представитель Королевских ВВС.

Также сообщается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании.

Отметим, накануне состоялся визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину, в ходе которой он пригрозил России жесткими санкциями, если та решится на вторжение.

Также сообщалось, что Британия дополнительно выделит на поддержку Украины почти 120 млн долларов.

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