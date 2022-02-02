Після візиту Джонсона в Україну. Британія перехопила 4 літаки РФ

Королівські Військово-повітряні сили Великобританії перехопили чотири російські бомбардувальники. Вони наближалися до зони інтересів Лондона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що сьогодні винищувачі "Тайфун" і заправник Voyager "були атаковані невідомим літаком, що наближався до зони інтересів Великобританії".
"Згодом ми перехопили і супроводили чотири російські літаки типу "Ведмідь" (Ту-95, - ред.),", - повідомив представник Королівських ВПС.
Також повідомляється, що російські літаки не входили в повітряний простір Великобританії.
Зазначимо, напередодні відбувся візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Україну, в ході якої він пригрозив Росії жорсткими санкціями, якщо та зважиться на вторгнення.
Також повідомлялося, що Британія додатково виділить на підтримку України майже 120 млн доларів.