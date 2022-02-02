Після візиту Джонсона в Україну. Британія перехопила 4 літаки РФ

Королівські Військово-повітряні сили Великобританії перехопили чотири російські бомбардувальники. Вони наближалися до зони інтересів Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що сьогодні винищувачі "Тайфун" і заправник Voyager "були атаковані невідомим літаком, що наближався до зони інтересів Великобританії".

"Згодом ми перехопили і супроводили чотири російські літаки типу "Ведмідь" (Ту-95, - ред.),", - повідомив представник Королівських ВПС.

Також повідомляється, що російські літаки не входили в повітряний простір Великобританії.