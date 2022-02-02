RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Після візиту Джонсона в Україну. Британія перехопила 4 літаки РФ

Автор: Юлія Бойко

Королівські Військово-повітряні сили Великобританії перехопили чотири російські бомбардувальники. Вони наближалися до зони інтересів Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сьогодні винищувачі "Тайфун" і заправник Voyager "були атаковані невідомим літаком, що наближався до зони інтересів Великобританії".

"Згодом ми перехопили і супроводили чотири російські літаки типу "Ведмідь" (Ту-95, - ред.),", - повідомив представник Королівських ВПС.

Також повідомляється, що російські літаки не входили в повітряний простір Великобританії.

Зазначимо, напередодні відбувся візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Україну, в ході якої він пригрозив Росії жорсткими санкціями, якщо та зважиться на вторгнення.

Також повідомлялося, що Британія додатково виділить на підтримку України майже 120 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританія