Візит Зеленського до Німеччини та дата наступних перемовин України з РФ: новини за 28 травня

Президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. А Рося запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

Більш детально про те, що сталося в середу, 28 травня, - в матеріалі РБК-Україна .

Трамп запропонував Канаді безкоштовний "Золотий купол" в обмін на втрату незалежності

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною країною, але коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим заповітним 51-м штатом", - написав Трамп.

В Московській області дрони атакували завод та технопарк, - ЦПД

Керівник ЦПД Коваленко розповів, що безпілотники атакували у Московській області Дубненський машинобудівний завод. Основним профілем заводу є виробництво бойових БпЛА, у тому ж числі комплексу "Орін".

Також під атаку потрапив технопарк "ЕЛМА-Зеленоград". За словами Коваленка, це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів.

"Треба не чекати, а робити серйозні кроки": Зеленський закликав до реальних дій щодо РФ

Президент України заявив, що попри всі обіцянки, російська сторона досі не надала Україні "меморандум".

"Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, буде одразу, одразу, після обміну. Після обміну ми не дочекались", - каже Зеленський

Він також зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров дзвонив голові російської делегації Володимиру Мединському.

"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - підсумував Зеленський.

В Україні оновили правила бронювання від мобілізації: що змінилося

До кількості військовозобов'язаних додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Таким чином, критичне підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком.

Наприклад: було 80 військовозобов’язаних - бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих - загальна кількість зросла до 100 - тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50.

Крім того, до загальної кількості військовозобов'язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.

Трамп: скоро дізнаємося, чи хоче Путін нас обдурити

Трамп знову каже, що протягом пари тижнів дізнається, чи хоче Путін припинення війни.

"Ми дізнаємося, чи хоче він нас обдурити, чи ні. І якщо так, то ми будемо реагувати трохи по-іншому. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати", - сказав він.

Росія назвала дату і місце наступного раунду перемовин з Україною

Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

За його словами, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським готова представити "меморандум" делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня.

Фінляндія започатковує коаліцію укриттів на підтримку України

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, відповідні документи підписали під час зустрічі в Києві з фінським прем'єром Петтері Орпо.

"Наша мета - до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року - ще 3 тисячі. Закликаємо міжнародну спільноту долучатися до коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні", - сказав він.

У росіян є чотири дні на передачу їхнього "меморандуму", - Умєров

"Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", - каже міністр оборони і голова української переговорної делегації.

Тим часом, в МЗС Росії сьогодні казали, що була нібито домовленість обмінятися "меморандумами" на другій зустрічі.