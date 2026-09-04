Натяк на посланців Трампа? Сибіга заявив, що візит в Україну "деяких делегацій" перенесли

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Республіки Північна Македонія Тимчо Муцунським у Києві заявив, що деякі делегації відклали свої поїздки до України.

Український міністр окремо наголосив на приїзді македонського колеги, назвавши його візит проявом солідарності з Україною на тлі посилення російських атак.

"Дякую за цей справді візит сміливості та солідарності на тлі російської ескалації. І це теж правда і факт, що деякі делегації перенесли свої візити до України, а наш друг Тимчо сьогодні з нами. Я це дуже ціную", - сказав міністр.

Що відповів Сібіга про Віткоффа і Кушнера

Журналісти попросили міністра уточнити, чи може йтися, зокрема, про представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Також Сібіг запитали, чи могла російська атака на аеропорт "Жуляни" бути пов'язана з можливим візитом американських представників.

Глава українського МЗС не став давати прямої відповіді на це питання. Натомість він пов'язав російські удари зі спробами тиску на Україну та міжнародні мирні ініціативи.

"Путін замість світу обрав ескалацію. Не досягаючи своїх цілей на полі бою, він перейшов до державного терору, ракетного терору. Ми це в Києві бачимо і в Україні бачимо і відчуваємо щодня", - зазначив глава МЗС.

Росія намагається зірвати мирні зусилля

За словами Сибіги, одним із завдань російських атак залишається вплив на настрої населення, а також спроба знищити українську енергетичну систему напередодні зими.

Окремо міністр наголосив на можливому впливі ударів РФ на міжнародні дипломатичні зусилля. Він заявив, що те, що відбувається, слід розглядати і в контексті спроб Росії перешкодити просуванню мирного процесу.

"А з іншого боку, це теж така ляпас світовим мирним зусиллям і спроба зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна відкидати. Це правда", - зазначив Сібіга.

Водночас, глава МЗС підкреслив, що Київ розраховує на подальшу активну взаємодію з Вашингтоном з питань мирного врегулювання.

"І ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами у мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута у короткій перспективі", - сказав міністр.