Намек на посланцев Трампа? Сибига заявил, что визит в Украину "некоторых делегаций" перенесли

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Республики Северная Македония Тимчо Муцунским в Киеве заявил, что некоторые делегации отложили свои поездки в Украину.

Украинский министр отдельно отметил приезд македонского коллеги, назвав его визит проявлением солидарности с Украиной на фоне усиления российских атак.

"Спасибо за этот действительно визит смелости и солидарности на фоне российской эскалации. И это тоже правда и факт, что некоторые делегации перенесли свои визиты в Украину, а наш друг Тимчо сегодня с нами. Я это очень ценю", - сказал министр.

Что ответил Сибига о Уиткоффе и Кушнере

Журналисты попросили министра уточнить, может ли речь идти, в частности, о представителях президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Также Сибигу спросили, могла ли российская атака на аэропорт "Жуляны" быть связана с возможным визитом американских представителей.

Глава украинского МИД не стал давать прямого ответа на этот вопрос. Вместо этого он связал российские удары с попытками давления на Украину и международные мирные инициативы.

"Путин вместо мира выбрал эскалацию. Не достигая своих целей на поле боя, он перешел к государственному террору, к ракетному террору. Мы это в Киеве видим и в Украине видим и ощущаем ежедневно", - отметил глава МИД.

Россия пытается сорвать мирные усилия

По словам Сибиги, одной из задач российских атак остается воздействие на настроения населения, а также попытка уничтожить украинскую энергетическую систему накануне зимы.

Отдельно министр отметил возможное влияние ударов РФ на международные дипломатические усилия. Он заявил, что происходящее следует рассматривать и в контексте попыток России помешать продвижению мирного процесса.

"А с другой стороны, это тоже такая пощечина мировым мирным усилиям и попытка сорвать этот процесс. Поэтому этот контекст нельзя отбрасывать. Это правда", - отметил Сибига.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейшее активное взаимодействие с Вашингтоном по вопросам мирного урегулирования.

"И мы ожидаем, я повторюсь, новую динамику с нашими американскими партнерами в мирных усилиях. Мы сейчас находимся в активном диалоге с ними и надеюсь, что эта динамика будет достигнута в короткой перспективе", - сказал министр.