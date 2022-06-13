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Визит Шольца в Киев: посол Украины рассказал, чего ожидает от канцлера

Фото: посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина ожидает, что во время своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц сдержит обещания по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Он напомнил, что Украина еще не получила давно обещанные гаубицы PzH 2000 и самоходные зенитные установки Gepard.

"Одни анонсы не помогут нам в войне против захватчиков. Поэтому мы надеемся на конкретные даты от канцлера, когда именно поступит оружие. Тем более что обещания давались несколько месяцев назад", - сказал Мельник.

Он также надеется, что Шольц вместе с Макроном и Драги предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Это подняло бы боевой дух украинцев и ясно показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", - подытожил он.

Ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

Источники CNN сообщали, что Макрон планирует визит в Киев, когда уже решится вопрос с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Германия