Візит президента Кореї до України та обстріл Харкова росіянами: новини за вихідні

Новини за 15 липня

Окупанти вночі атакували дронами південь України

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що у Миколаївській області було збито три "Шахеда".

"Була потужна робота (у Запорізькій області, - ред.). Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються", - наголосила речниця.

Російські офіцери серйозно незадоволені Шойгу і Герасимовим

Британська розвідка проаналізувала ситуацію зі звільненням російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Зазначається, що його заяви свідчать про серйозне невдоволення серед офіцерів армії РФ.

"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", - йдеться у повідомленні

Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

За словами речника Східного угрупування військ, за добу відбулось 15 боєзіткнень поблизу Бахмута. ЗСУ знищили 77 окупантів, 170 поранили та ще двох взяли у полон.

Партизани атакували росіян в Херсонській області

За даними "Спротиву", 14 липня учасник руху спротиву "АТЕШ" здійснив диверсію в селі Великі Копані, Херсонської області.

Метою цієї диверсії була автомобільна техніка окупантів.

Активіст організував вибух поблизу цієї техніки, в результаті чого було ліквідовано 6 російських військовослужбовців та пошкоджено дві військові вантажівки.

Президент Південної Кореї Юн Сок Ель прибув в Україну

Лідер та перша леді Південної Кореї прибули до Києва. Також делегація відвідала Ірпінь. Президент Південної Кореї та генпрокурор України разом побували у Бучі.

Зеленський зустрівся з президентом та першою леді Південної Кореї

Юн Сок Йоль вперше в історії двосторонніх відносин відвідав в Україну.

Зеленський зазначив, що обговорив з лідером Південної Кореї повернення депортованих українців, формулу миру, Глобальний саміт миру, продовольчу й енергетичну безпеку та економічну співпрацю.

Воллес може піти з посади міністра оборони Британії

За словами джерел британської газети, Бен Воллес, який обіймав посаду за трьох прем'єр-міністрів, вважає, що він вже "дав відповідь на низку військових криз", тому його час на посаді підходить до кінця.

Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії. Зокрема, під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів.

"Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка", - заявив Воллес.

Сербія виділила Україні новий транш гуманітарної допомоги

Уряд Сербії виділив Україні гуманітарну допомогу, яка буде направлена на подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.

Новий транш включатиме товари й ліки від Республіканської дирекції товарних резервів, а також Комісаріату у справах біженців та міграції.

Новини за 16 липня

У Росії досі не можуть вирішити майбутнє "вагнерівців"

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", - каже британська розвідка.

Зазначається, що низка груп у соціальних мережах, пов'язаних з "Вагнером", відновили свою діяльність. Вони зосередилися на діяльності ПВК в Африці.

ЗСУ просунулися на кілометр на Бердянському напрямку

Про це заявив речник угрупування військ "Таврія" Валерій Шершень.

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування углибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту", - сказав він

ЗСУ відпрацювали по росіянах в районі Білогорівки

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував роботу "Ворона" з 54-ї ОМБр.

"Бігли кудись орки. В підсумку - 200 та 300", - написав Сирський.

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті сьогодні 16 липня

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, девʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожих засоби протиповітряної оборони.

Атаки на Харків

В ніч на 16 липня російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 01:30 з території Бєлгородської області.

Також вдень 16 липня атакували Основ’янський район Харкова. В результаті обстрілів семеро постраждалих. Також відому про одну жертву.

Втретє у Харкові та області тривогу було оголошено близько 21:40. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під обстрілом знову знаходиться Основʼянський район.

Президентка Угорщини відвідає Україну у серпні

Каталін Новак буде присутня на Кримській платформі, яка відбудеться 23 серпня у Києві. Вона також може зустрітися з Зеленським.

Перед візитом до столиці України угорська президентка заїде до Закарпаття. Вона разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

Майбутнє України - у НАТО і це не підлягає обговоренню, - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір забезпечити Україні необхідну підтримку протягом усього часу, який знадобиться для цього.

"І це послання, яке прозвучало на саміті НАТО. І, нарешті, так, ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України - в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник", - наголосив він.