Визит президента Кореи в Украину и обстрел Харькова россиянами: новости за выходные

Новости за 15 июля

оккупанты ночью атаковали дронами юг Украины

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что в Николаевской области были сбиты три "Шахеда".

"Была мощная работа (в Запорожской области, - ред.). Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся", - подчеркнула спикер.

Российские офицеры серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым

Британская разведка проанализировала ситуацию с увольнением российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении. Отмечается, что его заявления говорят о серьезном недовольстве среди офицеров армии РФ.

"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", - говорится в сообщении

Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

По словам спикера Восточной группировки войск, за сутки произошло 15 боеприкосновений вблизи Бахмута. ВСУ уничтожили 77 оккупантов, 170 ранили и еще двоих взяли в плен.

Партизаны атаковали россиян в Херсонской области

По данным "Сопротивления", 14 июля участник движения сопротивления "АТЕШ" совершил диверсию в селе Большие Копани, Херсонской области.

Целью этой диверсии была автомобильная техника оккупантов.

Активист организовал взрыв вблизи этой техники, в результате чего были ликвидированы 6 российских военнослужащих и повреждены два военных грузовика.

Президент Южной Кореи Юн Сок Эль прибыл в Украину

Лидер и первая леди Южной Кореи прибыли в Киев. Также делегация посетила Ирпень. Президент Южной Кореи и генпрокурор Украины вместе побывали в Буче.

Зеленский встретился с президентом и первой леди Южной Кореи

Юн Сок Йоль впервые в истории двусторонних отношений посетил Украину.

Зеленский отметил, что обсудил с лидером Южной Кореи возвращение депортированных украинцев, формулу мира, Глобальный саммит мира, продовольственную и энергетическую безопасность и экономическое сотрудничество.

Уоллес может уйти с должности министра обороны Британии

По словам источников британской газеты, Бен Уоллес, занимавший должность за трех премьер-министров, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов", поэтому его время в должности подходит к концу.

Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании. В частности, во время ближайших перестановок в кабинете министров.

"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - заявил Уоллес.

Сербия выделила Украине новый транш гуманитарной помощи

Правительство Сербии выделило Украине гуманитарную помощь, направленную на преодоление гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Новый транш будет включать в себя товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов, а также Комиссариата по делам беженцев и миграции.

Новости за 16 июля

В России до сих пор не могут решить будущее "вагнеровцев"

" Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", - говорит британская разведка.

Отмечается, что ряд групп в социальных сетях, связанных с "Вагнером", возобновили свою деятельность. Они сосредоточились на деятельности ПИК в Африке.

ВСУ продвинулись на километр на Бердянском направлении

Об этом заявил спикер группировки войск "Таврия" Валерий Шершень.

" На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сказал он.

ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал работу "Ворона" с 54-й ОМБр.

"Бегли куда-то орки. В итоге – 200 и 300", - написал Сырский.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте 16 июля

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны.

Атаки на Харьков

В ночь на 16 июля российские оккупанты прибегли к ракетным ударам по территории Харькова. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области.

Также днем 16 июля атаковали Основанский район Харькова. В результате обстрелов семеро пострадавших. Также известна одна жертва.

Третий раз в Харькове и области тревога была объявлена около 21:40. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под обстрелом снова находится Основанский район.

Президент Венгрии посетит Украину в августе

Каталин Новак присутствует на Крымской платформе, которая состоится 23 августа в Киеве. Она может встретиться с Зеленским.

Перед визитом в столицу Украины венгерская президент заедет в Закарпатье. Она вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

Будущее Украины – в НАТО и это не подлежит обсуждению, - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены обеспечить Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого.

"И это послание, прозвучавшее на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины - в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", - подчеркнул он.