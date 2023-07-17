Визит президента Кореи в Украину и обстрел Харькова россиянами: новости за выходные

В субботу лидер и первая леди Южной Кореи прибыли в Киев. А в воскресенье Россия на протяжении всего дня наносила удары по Харькову и области.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что в Николаевской области были сбиты три "Шахеда".
"Была мощная работа (в Запорожской области, - ред.). Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся", - подчеркнула спикер.
Британская разведка проанализировала ситуацию с увольнением российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении. Отмечается, что его заявления говорят о серьезном недовольстве среди офицеров армии РФ.
"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", - говорится в сообщении
По словам спикера Восточной группировки войск, за сутки произошло 15 боеприкосновений вблизи Бахмута. ВСУ уничтожили 77 оккупантов, 170 ранили и еще двоих взяли в плен.
По данным "Сопротивления", 14 июля участник движения сопротивления "АТЕШ" совершил диверсию в селе Большие Копани, Херсонской области.
Целью этой диверсии была автомобильная техника оккупантов.
Активист организовал взрыв вблизи этой техники, в результате чего были ликвидированы 6 российских военнослужащих и повреждены два военных грузовика.
Лидер и первая леди Южной Кореи прибыли в Киев. Также делегация посетила Ирпень. Президент Южной Кореи и генпрокурор Украины вместе побывали в Буче.
Юн Сок Йоль впервые в истории двусторонних отношений посетил Украину.
Зеленский отметил, что обсудил с лидером Южной Кореи возвращение депортированных украинцев, формулу мира, Глобальный саммит мира, продовольственную и энергетическую безопасность и экономическое сотрудничество.
По словам источников британской газеты, Бен Уоллес, занимавший должность за трех премьер-министров, считает, что он уже "дал ответ на ряд военных кризисов", поэтому его время в должности подходит к концу.
Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании. В частности, во время ближайших перестановок в кабинете министров.
"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - заявил Уоллес.
Правительство Сербии выделило Украине гуманитарную помощь, направленную на преодоление гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.
Новый транш будет включать в себя товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов, а также Комиссариата по делам беженцев и миграции.
" Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", - говорит британская разведка.
Отмечается, что ряд групп в социальных сетях, связанных с "Вагнером", возобновили свою деятельность. Они сосредоточились на деятельности ПИК в Африке.
Об этом заявил спикер группировки войск "Таврия" Валерий Шершень.
" На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сказал он.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал работу "Ворона" с 54-й ОМБр.
"Бегли куда-то орки. В итоге – 200 и 300", - написал Сырский.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны.
В ночь на 16 июля российские оккупанты прибегли к ракетным ударам по территории Харькова. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области.
Также днем 16 июля атаковали Основанский район Харькова. В результате обстрелов семеро пострадавших. Также известна одна жертва.
Третий раз в Харькове и области тревога была объявлена около 21:40. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под обстрелом снова находится Основанский район.
Каталин Новак присутствует на Крымской платформе, которая состоится 23 августа в Киеве. Она может встретиться с Зеленским.
Перед визитом в столицу Украины венгерская президент заедет в Закарпатье. Она вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены обеспечить Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого.
"И это послание, прозвучавшее на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины - в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник", - подчеркнул он.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.