Візит Моді до України. Київ хоче змусити Індію зайняти більш нейтральну позицію, - AP

Офіційно з обох сторін повідомлялося, що візит буде зосереджений на зміцненні економічних зв’язків і співпраці в оборонній, науковій та технологічній сферах.

Але аналітики кажуть, що цей візит також може бути спробою змусити Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, пише AP.

Зокрема вони згадують поїздку Моді до Росії 8-9 липня, яка збіглася з російськими ракетними ударами по лікарні Охматдит, що викликало різку критику з боку президента Володимира Зеленського. Український лідер назвав зустріч Моді "великим розчаруванням" і «нищівним ударом по мирних зусиллях" після того, як індійський лідер був помічений в обіймах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Поїздка Моді в Україну показує, що Індія "намагається врівноважити ситуацію" після того, як її звинуватили у "прихильності до Росії", сказав Кей Сі Сінгх, експерт зі стратегічних питань і колишній дипломат.

Незважаючи на тиск Заходу, Нью-Делі утримується від засудження вторгнення Росії чи голосування проти нього в резолюціях ООН. Індія уникає того, щоб стати на якусь зі сторін та закликає Україну і Росію вирішити конфлікт шляхом діалогу.

"Візит Моді певною мірою покликаний показати, що стратегічна орієнтація Нью-Делі залишається позаблоковою, і, таким чином, зберегти баланс у його зовнішній політиці", — сказав Дерек Гроссман, індійсько-тихоокеанський аналітик корпорації RAND.

На думку аналітиків, Зеленський навряд чи підніме тему зустрічі Моді з Путіним, принаймні публічно. Але візит Моді до Москви та індійсько-російські відносини будуть "сильним відтінком" його поїздки в Україну, навіть якщо про це прямо не згадуватиметься в публічних заявах, вважає Чітідж Баджпаї, який досліджує Південну Азію в мозковому центрі Chatham House.

Зв'язки Індії з Росією

Індія та Росія мають міцні зв’язки з часів холодної війни, і значення Нью-Делі як ключового торговельного партнера для Москви зросло після того, як Кремль ввів війська в Україну в лютому 2022 року.

Індія приєдналася до Китаю, ставши ключовим покупцем російської нафти після санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками.

Аналітики розцінили візит Моді до Москви як зміцнення їхнього партнерства, особливо тому, що Росія залишається ключовим партнером у торгівлі та обороні. Приблизно 60% військових систем і обладнання Індії є російськими, і Нью-Делі зараз отримує понад 40% імпорту нафти з Росії.

За даними Міністерства закордонних справ Індії, торгівля між двома країнами також різко зросла і досягла майже 65 мільярдів доларів у 2023-24 фінансовому році.

Зв’язки Індії з Україною

Двостороння торгівля між Індією та Україною значно нижча, приблизно на рівні 3 мільярдів доларів до вторгнення, але Моді та Зеленський спілкувалися з тих пір на полях глобальних заходів, а міністр закордонних справ України також відвідав Нью-Делі на початку цього року.

Індія також надала кілька партій гуманітарної допомоги Україні після вторгнення.

Як сприйматимуть цей візит

Для Моді ця поїздка є можливістю "залучити Зеленського та забезпечити індійські інтереси там, дати відсіч російському надмірному впливу та заспокоїти Захід", сказав Гроссман.

Але попри те, що поїздка дасть Заходу певну впевненість, буде ясно, що Індія підтримує тісніші стосунки з Москвою, і "візит Моді не змінить цього сприйняття", сказав Баджпаї.

Моді навряд чи використає цей візит, щоб домогтися для Індії роль миротворця в конфлікті. Індія — на відміну від Китаю чи Туреччини — не виступила, наприклад, із мирним планом.

Кремль спостерігатиме за візитом Моді, "але за винятком будь-яких критичних заяв щодо Росії навряд чи він буде стурбований", сказав Баджпаї.