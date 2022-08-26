Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, - Зеркаль

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта учитывая ситуацию вокруг него", - рассказала Зеркаль.

При этом она отметила, что главной целью визита миссии МАГАТЭ является контролирование ситуации на станции и принятие необходимых мер, чтобы обезопасить Европу и весь мир от возможной катастрофы.

Отметим, по данным агентства Bloomberg, МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября, а ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, вчера впервые в истории Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС 25 августа дважды отключалась последняя линия связи станции с энергосистемой Украины. Впоследствии стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью и начали появляться сообщения о возможном визите миссии МАГАТЭ.

Руководитель МАГАТЭ отреагировал на ситуацию и заявил, что агентство имеет главную задачу - предотвратить аварию, а демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня. Это якобы должно решаться на "политических переговорах".

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