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Визит Макрона, Шольца и Драги в Киев задержался из-за аварии в Польше, - RMF

Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Александр Мороз

Авария на железной дороге в Польше задержала визит лидеров Франции, Германии и Италии в Киев на прошлой неделе. Ее расследуют польские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Сообщается, что Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги должны были сесть на спецпоезд в Перемышле, однако незадолго до выезда из-за аварии была разорвана тяговая сеть.

В частности, по данным RMF, за три часа до отъезда европейских лидеров в поезде Перемышль-Одесса сломался пантограф и оборвались кабели электросети. В связи с этим им пришлось добираться до Львова в составе колонны автомобилей, и уже там они пересели на спецпоезд.

Издание отмечает, что инцидент на железной дороге расследуют польские спецслужбы. На данном этапе нет оснований трактовать этот инцидент как диверсию.

Напомним, визит европейских лидеров в Киев состоялся 16 июня, они заявили о поддержке предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины, а также пообещали военную помощь.

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Эммануэль МакронОлаф Шольц