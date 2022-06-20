RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва затримався через аварію в Польщі, - RMF

Фото: Маріо Драгі, Еммануель Макрон і Олаф Шольц (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Олександр Мороз

Аварія на залізниці в Польщі затримала візит лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва минулого тижня. Її розслідують польські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

Повідомляється, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Маріо Драгі мали сісти на спецпотяг в Перемишлі, проте незадовго до виїзду через аварію було розірвано тягову мережу.

Зокрема, за даними RMF, за три години до від'їзду європейських лідерів в поїзді Перемишль-Одеса зламався пантограф і обірвалися кабелі електромережі. У зв'язку з цим їм довелося добиратися до Львова у складі колони автомобілів, і вже там вони пересіли на спецпотяг.

Видання зазначає, що інцидент на залізниці розслідують польські спецслужби. На даному етапі немає підстав трактувати цей інцидент як диверсію.

Нагадавши, візит європейських лідерів до Києва відбувся 16 червня, вони заявили про підтримку надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України, а також пообіцяли військову допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронОлаф Шольц