Візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва затримався через аварію в Польщі, - RMF

Повідомляється, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Маріо Драгі мали сісти на спецпотяг в Перемишлі, проте незадовго до виїзду через аварію було розірвано тягову мережу.

Зокрема, за даними RMF, за три години до від'їзду європейських лідерів в поїзді Перемишль-Одеса зламався пантограф і обірвалися кабелі електромережі. У зв'язку з цим їм довелося добиратися до Львова у складі колони автомобілів, і вже там вони пересіли на спецпотяг.

Видання зазначає, що інцидент на залізниці розслідують польські спецслужби. На даному етапі немає підстав трактувати цей інцидент як диверсію.