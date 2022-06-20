Візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва затримався через аварію в Польщі, - RMF

Аварія на залізниці в Польщі затримала візит лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва минулого тижня. Її розслідують польські спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.
Повідомляється, що Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Маріо Драгі мали сісти на спецпотяг в Перемишлі, проте незадовго до виїзду через аварію було розірвано тягову мережу.
Зокрема, за даними RMF, за три години до від'їзду європейських лідерів в поїзді Перемишль-Одеса зламався пантограф і обірвалися кабелі електромережі. У зв'язку з цим їм довелося добиратися до Львова у складі колони автомобілів, і вже там вони пересіли на спецпотяг.
Видання зазначає, що інцидент на залізниці розслідують польські спецслужби. На даному етапі немає підстав трактувати цей інцидент як диверсію.
Нагадавши, візит європейських лідерів до Києва відбувся 16 червня, вони заявили про підтримку надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України, а також пообіцяли військову допомогу.
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