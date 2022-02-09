Визит Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду, - Боррель

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в России был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Жозепа Борреля в Вашингтоне.
По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.
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Напомним, что по мнению Борреля Россия использует Украину, чтоб давить на Европу и НАТО. Он высказал такое мнение после встречи Макрона с Путиным.