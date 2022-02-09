UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Визит Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду, - Боррель

Автор: Наталья Скороход

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в России был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Жозепа Борреля в Вашингтоне.

По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.

"

Напомним, что по мнению Борреля Россия использует Украину, чтоб давить на Европу и НАТО. Он высказал такое мнение после встречи Макрона с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияЕвросоюз