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РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров, - Боррель

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Вашингтон, Вторник 08 февраля 2022 20:36
РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сейчас мир стоит на пороге полномасштабной войны. Однако, он считает, что Россия оказывает давления, чтобы обсудить с Киевом безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", - заявил Боррель.

При этом он добавил, что не считает, что Россия вторгнется в Украину.

"Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны наподобие Второй мировой. Не думаю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский союз в 1941 году", - заявил Боррель.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины оценил возможность эскалации со стороны России.

Кроме того, Минобороны считает обстрел Киева маловероятным.

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