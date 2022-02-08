РФ стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров, - Боррель
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сейчас мир стоит на пороге полномасштабной войны. Однако, он считает, что Россия оказывает давления, чтобы обсудить с Киевом безопасности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", - заявил Боррель.
При этом он добавил, что не считает, что Россия вторгнется в Украину.
"Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны наподобие Второй мировой. Не думаю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский союз в 1941 году", - заявил Боррель.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины оценил возможность эскалации со стороны России.
Кроме того, Минобороны считает обстрел Киева маловероятным.