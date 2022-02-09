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Візит Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива, - Боррель

Автор: Наталья Скороход

Поїздка президента Франції Еммануеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Жозепа Борреля у Вашингтоні.

За його словами, візит привніс "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.

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Нагадаємо, що на думку Борреля Росія використовує Україну, щоб тиснути на Європу і НАТО. Він висловив таку думку після зустрічі Макрона з Путіним.

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