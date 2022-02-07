Визит Макрона в Москву: стало известно, что французский президент планирует сказать Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его визит в Москву поможет начать деэскалацию ситуации вокруг Украины. Это является основной целью его визита в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.
Макрон, который на следующий день после встречи с Путиным отправится в Киев, планирует получить до отъезда хотя бы "сигнал о деэскалации".
"Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть очень реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - заявил Макрон.
По мнению президента Франции, Европа должна пойти на уступки. Макрон уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.
Президент Франции заявил, что европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности.
Однако, члены НАТО считают, что Россия отступит лишь в случае демонстрации силы и увеличения поставок оружия на территорию Украины.
Ранее мы писали, что Макрон призвал Путина и Зеленского ускорить мирный процесс по Донбассу.